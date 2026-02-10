Єврокомісар закликав до створення Європейського оборонного союзу

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс виступив за створення Європейського оборонного союзу, який дозволить країнам ЄС взяти відповідальність за власну оборону.

Про це, як пише "Європейська правда", Кубілюс заявив під час виступу в Європейському парламенті.

Єврокомісар наголосив, що переозброєння ЄС вимагає інституційної основи, якою має стати оборонний союз.

"Європейська відповідальність за оборону вимагає інституційної бази для нашої співпраці – Європейського оборонного союзу", – сказав Кубілюс у своєму виступі.

Він додав, що заміна американських стратегічних ресурсів, зокрема даних космічної розвідки, на європейські можливості має бути ключовим пріоритетом для блоку.

Крім того, комісар закликав бути готовими замінити інші конвенційні оборонні ресурси, які США роками розміщували на європейському континенті.

"Будь ласка, збільште свій виробничий потенціал і потужності. Бо це є метою нашої оборонної готовності. Більше виробничої потужності, більше інновацій, сильніше стримування", – закликав Кубілюс.

У своєму виступі посадовець закликав Європарламент проголосувати за кредит для України на 90 млрд євро, 60 з яких мають піти на оборонні витрати Києва.

Як повідомляли раніше, ЄС готує створення платформи обміну військовими даними без участі Сполучених Штатів до 2030 року.

У січні єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про запуск програми Govsatcom, яка об’єднає наявні комунікаційні потужності супутників 27 країн-членів.

Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.