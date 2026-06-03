США підтвердили наміри зменшити внесок у модель сил НАТО

Представники Пентагону повідомили союзників, що США скоригують свій внесок у модель сил НАТО відповідно до напрямків розподілу навантаження, визначених у Стратегії національної оборони 2026 року, та бачення щодо НАТО 3.0.

Про це йдеться у повідомленні Європейського командування Збройних сил США від 3 червня, передає "Європейська правда".

Заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі очолює цю ініціативу, щоб забезпечити, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону у відповідь на загрози безпеці, з якими вона стикається. Александр Велез-Грін, начальник штабу та старший радник заступника міністра оборони з питань політики, повідомив про це союзників під час зустрічі посадовців з питань оборонної політики у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 22 травня.

"У моделі сил НАТО існувала нездорова взаємозалежність від американських збройних сил", – зазначив командувач Європейського командування Збройних сил США (USEUCOM) генерал ВПС США Алексус Гринкевич.

"Президент Трамп, міністр Гегсет та інші чітко заявили, що це має змінитися, і це зміниться. Потенційна реальність одночасних конфліктів на декількох театрах військових дій вимагає цього", – додав він.

Гринкевич також зазначив, що ця зміна зміцнить оборонні плани Альянсу, зробивши їх більш реалістичними та гарантуючи, що НАТО не буде надмірно покладатися на американські сили, необхідні для підтримання стримування в інших регіонах та реагування у разі інших глобальних надзвичайних ситуацій.

Гринкевич, який також обіймає посаду Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (SACEUR), зазначив, що ця зміна координувалася між його двома командуваннями – USEUCOM та Верховним штабом ОЗС НАТО в Європі (SHAPE) – протягом багатьох місяців.

"Дві сфери, в яких Канада та європейські члени Альянсу можуть активізувати свої зусилля зараз і в найближчій перспективі – у міру того, як Сполучені Штати скорочують сили, залучені до моделі сил НАТО в Європі, і переорієнтовують їх в інші напрямки, – це пілотовані та безпілотні літаки, а також військові кораблі", – сказав він.

Союзники знову обговорили це питання цього тижня в SHAPE у бельгійському Монсі під час конференції з питань формування сил, що відбулася 2–3 червня під головуванням британського маршала авіації сера Джонні Стрінгера, заступника Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.

"SHAPE продовжує співпрацювати з союзниками, щоб компенсувати скорочення американських можливостей", – сказав Гринкевич.

Нещодавно німецьке видання Spiegel повідомляло, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс виступив за створення Європейського оборонного союзу, який дозволить країнам ЄС взяти відповідальність за власну оборону.