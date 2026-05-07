У Бухаресті зійшов з рейок трамвай, є постраждалі 

У столиці Румунії Бухаресті зійшов з рейок та врізався у стовп трамвай, кілька пасажирів серйозно постраждали.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Аварія сталась увечері 7 травня у 6-му секторі Бухареста. Міський трамвай зійшов з рейок, один з його вагонів врізався у стовп.

Всередині на момент інциденту було близько 20 пасажирів, після аварії шестеро з них потребували медичної допомоги. Чотирьох після того госпіталізували.

Причини сходження трамваю з рейок поки невідомі.

Через аварію трамвайний рух на 25-й лінії частково заблокований.

У німецькому Дрездені раніше цього тижня 30 людей постраждали у ДТП трамвая і автобуса.

У зіткненні трамваїв в польському Кракові на початку грудня постраждали два десятки людей.