У Бухаресті зійшов з рейок трамвай, є постраждалі
Четвер, 7 травня 2026, 20:16
У столиці Румунії Бухаресті зійшов з рейок та врізався у стовп трамвай, кілька пасажирів серйозно постраждали.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Аварія сталась увечері 7 травня у 6-му секторі Бухареста. Міський трамвай зійшов з рейок, один з його вагонів врізався у стовп.
Всередині на момент інциденту було близько 20 пасажирів, після аварії шестеро з них потребували медичної допомоги. Чотирьох після того госпіталізували.
Причини сходження трамваю з рейок поки невідомі.
Через аварію трамвайний рух на 25-й лінії частково заблокований.
У німецькому Дрездені раніше цього тижня 30 людей постраждали у ДТП трамвая і автобуса.
У зіткненні трамваїв в польському Кракові на початку грудня постраждали два десятки людей.
