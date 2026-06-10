У Німеччині кілька дітей постраждали в аварії двох автобусів

За даними німецької поліції, кілька людей отримали поранення в результаті зіткнення двох автобусів у Верхній Баварії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Екскурсійний автобус, що перевозив школярів, зіткнувся з громадським автобусом. Поліція повідомляє, що кілька дітей отримали травми середньої та важкої тяжкості.

Наразі поліція оцінює кількість постраждалих у десятки осіб. Представник поліції відмовився надати деталі щодо точної кількості постраждалих та їхнього стану. ЗМІ повідомляють про понад 30 постраждалих, серед яких троє дітей із серйозними травмами.

Через аварію було задіяно чотири рятувальні вертольоти, повідомив представник Об'єднаного диспетчерського центру Фюрстенфельдбрука. На місці події також працювали приблизно 15 карет швидкої допомоги та вісім лікарів швидкої допомоги.

Аварія сталася близько 12:30 на дорозі між Гербертсхаузеном і Хаймхаузеном у районі Дахау, на північ від Мюнхена.

У столиці Румунії Бухаресті на початку травня зійшов з рейок та врізався у стовп трамвай, кілька пасажирів серйозно постраждали.

Перед цим у німецькому Дрездені 30 людей постраждали у ДТП трамвая і автобуса.

У зіткненні трамваїв в польському Кракові на початку грудня постраждали два десятки людей.