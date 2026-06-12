В Венгрии в одном месте произошло два ДТП – погибли восемь иностранцев

Утром в пятницу вблизи венгерского города Дьёр произошли две аварии подряд – сначала грузовик столкнулся со строительной машиной, затем микроавтобус столкнулся с другим грузовиком; в результате двух ДТП погибли 8 иностранных граждан.

Об этом сообщает Telex, пишет "Европейская правда".

Первая авария на автомагистрали M1 произошла около 4:30 утра. Грузовик столкнулся со строительной машиной, после чего транспортное средство загорелось, а водитель погиб на месте происшествия.

Впоследствии на этом участке дороги микроавтобус столкнулся с грузовиком, который остановился из-за предыдущей аварии. В автобусе находилось девять человек, семеро из них погибли на месте, а двое получили ранения.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отреагировал на аварии в Facebook. Он заявил, что все погибшие были иностранцами, и выразил соболезнования их семьям.

"От имени правительства выражаю искренние соболезнования семьям восьми иностранных граждан, погибших в аварии, произошедшей на рассвете на трассе М1. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", – написал премьер-министр.

Полиция сообщила новостному сайту 24.hu, что микроавтобус и грузовик, пострадавшие в двух авариях, имели молдавские номерные знаки.

В среду несколько человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Верхней Баварии.

В столице Румынии Бухаресте в начале мая сошел с рельсов и врезался в столб трамвай, несколько пассажиров серьезно пострадали.

Перед этим в немецком Дрездене 30 человек пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса.