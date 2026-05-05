Укр Рус Eng

У німецькому Дрездені 30 людей постраждали у ДТП трамвая і автобуса

Новини — Вівторок, 5 травня 2026, 17:18 — Марія Ємець

Близько 30 осіб постраждали внаслідок зіткнення трамвая і автобуса у німецькому Дрездені. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Аварія сталась приблизно о 8:30 на міському перехресті – трамвай виконував поворот і під час маневру сталось зіткнення з автобусом. Деякі пасажири через силу удару попадали, трамвай зійшов з рейок. 

 
Robert Michael / dpa

Загалом постраждали близько 30 осіб, з них п’ятеро потребували госпіталізації, а решті надали допомогу на місці. 

Причини ДТП поки незрозумілі. Через аварію довкола перехрестя кілька годин були проблеми з рухом.  

У лютому зійшов з рейок трамвай у Мілані, внаслідок аварії двоє людей загинули і близько 40 постраждали. 

У зіткненні трамваїв в польському Кракові на початку грудня постраждали два десятки людей.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина інциденти
Реклама: