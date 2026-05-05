У німецькому Дрездені 30 людей постраждали у ДТП трамвая і автобуса

Близько 30 осіб постраждали внаслідок зіткнення трамвая і автобуса у німецькому Дрездені.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Аварія сталась приблизно о 8:30 на міському перехресті – трамвай виконував поворот і під час маневру сталось зіткнення з автобусом. Деякі пасажири через силу удару попадали, трамвай зійшов з рейок.

Загалом постраждали близько 30 осіб, з них п’ятеро потребували госпіталізації, а решті надали допомогу на місці.

Причини ДТП поки незрозумілі. Через аварію довкола перехрестя кілька годин були проблеми з рухом.

У лютому зійшов з рейок трамвай у Мілані, внаслідок аварії двоє людей загинули і близько 40 постраждали.

У зіткненні трамваїв в польському Кракові на початку грудня постраждали два десятки людей.