Польський збір на автобуси для Вінниці досягнув половини цільової суми

Збір польських активістів з фонду Sikorki na Ukrainie на автобуси для Вінниці досягнув 270 тисяч злотих з необхідних 500 тисяч.

Як пише "Європейська правда", прогрес у зборів коштів видно на платформі Zrzutka.pl.

Збір на 15 автобусів на потреби Вінниці, відкритий напередодні, вже досягнув половини необхідної суми. Організатори ініціативи пообіцяли закупити більше автобусів, якщо зібрана сума коштів перевищить 500 злотих.

Збір організували після того, як мер міста Кельце Агата Войда повідомила, що довкола запиту Вінниці про допомогу автобусами в останні дні виникло багато брехні, маніпуляцій та "звичайної людської підлості", у зв’язку з чим мер Вінниці Сергій Моргунов ухвалив рішення відкликати прохання про передачу автобусів.

У фонді наголосили, що не втручатимуться у політичні суперечки, а зосередяться на забезпеченні жителів Вінниці необхідним транспортом.

"Місія нашого фонду не втручатися в суперечки обласних рад щодо того, чия вулиця чия. Наша місія – підтримувати тих, хто чинить опір російському "міру", і захищати від нього також і нас. Якщо польські депутати вирішили влаштувати скандал через 15 уламків і відрізати цивільних від транспорту – що ж, хай так. Ми організуємо це самі, без чиєїсь милості", – наголосили активісти.

На тлі ситуації довкола автобусів для Вінниці фракція партії "Право і справедливість" у міській раді міста Кельце направила голові ради Мачєю Якубчику резолюцію, в якій закликає мера українського міста змінити назву вулиці Степана Бандери. Однак голосування провалилося.

У Польщі в останні дні також розгорнувся скандал через рішення президента України назвати на честь героїв УПА один з військових центрів ССО.

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