Сбор средств в Польше на автобусы для Винницы достиг половины целевой суммы

Сбор средств, организованный польскими активистами из фонда "Sikorki na Ukrainie" на автобусы для Винницы, достиг 270 тысяч злотых из необходимых 500 тысяч.

Как пишет "Европейская правда", ход сбора средств можно отследить на платформе Zrzutka.pl.

Сбор средств на 15 автобусов для нужд Винницы, открытый накануне, уже достиг половины необходимой суммы. Организаторы инициативы пообещали закупить больше автобусов, если собранная сумма средств превысит 500 тысяч злотых.

Сбор организовали после того, как мэр города Кельце Агата Войда сообщила, что вокруг запроса Винницы о помощи автобусами в последние дни возникло много лжи, манипуляций и "обычной человеческой подлости", в связи с чем мэр Винницы Сергей Моргунов принял решение отозвать просьбу о передаче автобусов.

В фонде подчеркнули, что не будут вмешиваться в политические споры, а сосредоточатся на обеспечении жителей Винницы необходимым транспортом.

"Миссия нашего фонда – не вмешиваться в споры областных советов о том, чья улица чья. Наша миссия – поддерживать тех, кто сопротивляется российскому "миру", и защищать от него также и нас. Если польские депутаты решили устроить скандал из-за 15 обломков и отрезать граждан от транспорта – что ж, пусть так. Мы организуем это сами, без чьей-либо милости", – подчеркнули активисты.

На фоне ситуации вокруг автобусов для Винницы фракция партии "Право и справедливость" в городском совете Кельце направила председателю совета Мачею Якубчику резолюцию, в которой призывает мэра украинского города изменить название улицы Степана Бандеры. Однако голосование провалилось.

В Польше в последние дни также развернулся скандал из-за решения президента Украины назвать в честь героев УПА один из военных центров ССО.

Подробнее на эту тему: Ловушка Белого Орла: как угрозы Зеленскому сыграли против самого президента Польши