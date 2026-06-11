У польському місті провалили голосування про заклик до Вінниці перейменувати вулицю Бандери 

Міська рада польського міста Кельце не змогла схвалити резолюцію із закликом до мера Вінниці перейменувати вулицю Степана Бандери.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило місцеве видання Kielce Naszemiasto.

Депутати не змогли схвалити резолюцію, ініційовану фракцією партії "Право і справедливість" ("ПіС"), яка містила звернення до мера Вінниці із закликом змінити назву вулиці Степана Бандери.

"За" документ проголосували 12 законодавців – всі представники "ПіС". Двоє позафракційних депутаток утрималися.

11 представників "Громадянської платформи" хоч і були присутні в залі, але не брали участі в голосуванні.

Для включення резолюції до денного порядку була необхідна більшість у 13 з 25 депутатів.

"Ми ставилися до влади та мешканців Вінниці з надзвичайною повагою, і ми просили їхньої поваги в контексті допомоги, яку ми надаємо Україні та Вінниці з початку вторгнення Росії в Україну. На жаль, цієї єдності бракувало з боку "Громадянської платформи". Ми надзвичайно здивовані та розчаровані", – заявив лідер парламентської групи "ПіС" Марчин Стемпнєвський.

Тема резолюції має бути розглянута на наступній сесії, запланованій на 25 червня.

У тексті резолюції, зокрема, сказано, що "міська рада Кельце звертається до мера міста Вінниця та міської ради Вінниці з офіційним закликом змінити ім’я вулиці, названої на честь Степана Бандери з 2022 року". Там наголошується, що Кельце та Вінницю пов’язує 70-річна історія партнерства, "заснована на культурному та економічному обміні, а також дружбі між нашими мешканцями".

Нагадаємо, напередодні мер міста Кельце Агата Войда повідомила, що довкола запиту Вінниці про допомогу автобусами в останні дні виникло багато брехні, маніпуляцій та "звичайної людської підлості", у зв’язку з чим мер Вінниці Сергій Моргунов ухвалив рішення відкликати прохання про передачу автобусів.

У Польщі в останні дні також розгорнувся скандал через рішення президента України назвати на честь героїв УПА один з військових центрів ССО.

Детальніше на цю тему: Пастка Білого Орла: як погрози Зеленському зіграли проти самого президента Польщі