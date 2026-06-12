У Навроцького пояснили, чому він поки не позбавив Зеленського ордена

Президент Польщі Кароль Навроцький не поспішає позбавляти президента України ордена Білого орла, очікуючи, що Україна виправить свою "помилку" з найменуванням підрозділу ССО на честь УПА.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник президента Рафал Лешкевич в інтерв’ю TV Republika.

Лешкевич заявив, що Польща не може прийняти рішення України про найменування підрозділу ССО на честь героїв УПА, але Варшава витримає паузу перед можливим рішенням позбавити президента України ордена Білого орла.

"Ми ще трохи зачекаємо, щоб подивитись, чи президент Зеленський не змінить своє рішення. Ми не можемо прийняти цю ситуацію", – заявив речник. Він також додав, що "дипломатія любить тишу".

За його словами, президент ще не ухвалив рішення і вже не робитиме цього до його візиту у США.

Він також сказав, що розмови між Навроцьким та Зеленським ще не було.

У понеділок у Польщі відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що президент Володимир Зеленський не хотів навмисно образити Польщу присвоєнням українському підрозділу найменування "Героїв УПА", але, на думку Туска, українській стороні бракує чутливості.

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