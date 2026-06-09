Туск закидає українській стороні брак історичного розуму через скандал з "Героями УПА"

Прем’єр Польщі Дональд Туск не думає, що президент Володимир Зеленський навмисно хотів образити Польщу присвоєнням українському підрозділу найменування "Героїв УПА", але, на його думку, українській стороні бракує чутливості.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, він сказав на пресконференції.

На запитання, яких конкретних дипломатичних заходів вжила польська влада після того, як Зеленський назвав військовий підрозділ ім’ям героїв УПА, він відповів, що вжито заходів на кількох рівнях.

"Я доклав зусиль, які дали певний результат, щоб українська сторона виступила з ініціативою та взяла на себе відповідальність за цю кризу, а отже, і за шляхи виходу з неї. Це була серйозна переконлива робота на кількох рівнях, яка на цьому етапі дала певний результат. Цей результат – це розуміння з боку України, що м’яч на її половині поля і саме Україна повинна намагатися знайти хороше рішення. Це нелегке завдання", – пояснив він.

Туск також сказав, що розмовляв із президентом Каролем Навроцьким, щоб не доводити ситуацію до ескалації і щоб українці або відмовилися від свого рішення, або "зробили його менш болючим".

"Я не маю такого враження, що рішення президента Зеленського про присвоєння імені військовій частині мало на меті завдати удар по Польщі. Я закидаю українській стороні брак чутливості та історичного розуму. Я закидаю брак емпатії та мислення про наші спільні інтереси", – підсумував він.

Глава польського уряду зазначив, що в інтересах Польщі лежить деескалація емоцій і підтримка України, оскільки можлива поразка Києва у війні з Москвою поставила б Варшаву в драматичну ситуацію.

"Мене теж іноді дратує, коли я чую нерозумні висловлювання з того боку кордону. Я довго пояснював президенту Зеленському: "Пам’ятайте, у вас є ваша чутливість, у нас є наша чутливість. Дбайте про нас, так само як ми дбаємо про вас. Відносини мають бути рівноправними", – згадував він.

Прем'єр зазначив, що намагається в цьому питанні давати поради обом сторонам. Мені здається, що всі зрозуміли: обмін ударами та загострення емоцій не в інтересах Польщі та України.

"Сподіваюся, що у нас вистачить часу на роздуми, на заспокоєння емоцій. Сподіваюся, що українська сторона зрозуміє, що ніхто не має права зневажати нашу чутливість. Я переконаний, що, можливо, занадто повільно, можливо, з опором, але це починає доходити до українців", – сказав він.

Напередодні у Польщі відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського.

Детальніше читайте у статті Герої УПА, що розпалили Польщу: чому Зеленський пішов на рішення, яке загострило конфлікт