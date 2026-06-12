В ЕС нашли доказательства участия Китая в тренировке солдат РФ, воевавших против Украины

Китай тренировал на своей территории сотни российских солдат, которые затем принимали участие в войне России против Украины, причём указанная информация была подтверждена специальными службами Евросоюза.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщил осведомлённый в этом вопросе высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.



Найдены доказательства тренировки Китаем сотен военнослужащих вооружённых сил России для дальнейшего участия в агрессии против Украины.



"Информацию о тренировке Китаем российских солдат подтвердили наши службы. Тренировка проходила на нескольких тренировочных базах в Китае, её прошли сотни российских военных", – заявил собеседник "ЕвроПравды".



Он отметил, что Китай отрицает факт обучения солдат, которые после этого оказались на войне на территории Украины, но у ЕС есть неоспоримые доказательства.



Чиновник ЕС сообщил, что отношения ЕС и Китая, и в частности этот вопрос, будут обсуждаться министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 15 июня.



Также будут обсуждены торговые отношения ЕС и Китая, и, в частности, зависимость оборонной промышленности ЕС от китайских поставщиков и возможность её прекращения.



Как сообщала "Европейская правда", канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за усиление торговых мер ЕС против Китая.



Так же еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович на днях заявил, что хочет, чтобы ЕС взял пример с США в торговых переговорах с Китаем.



В то же время президент Франции Эммануэль Макрон созвал видеоконференцию с участием стран G7 и Китая, посвящённую вопросам преодоления глобальных экономических дисбалансов.



Напомним, Китай раскритиковал планы Европейского Союза по защите ключевых отраслей от китайской конкуренции, предупредив, что в случае принятия этих мер предпримет ответные шаги.