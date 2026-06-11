Мерц виступив за посилення торговельних заходів ЄС проти Китаю

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю.

Як пише "Європейська правда", Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі 11 червня, передає Politico.

Канцер звернувся до німецького парламенту перед самітом ЄС наступного тижня, на якому лідери мають обговорити, як реагувати на надлишок промислових потужностей Китаю та збільшення експорту до Європи.

"Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої ​​світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда... Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію", – наголосив очільник уряду Німеччини.

Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки.

Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію – частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією – залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна.

"На Європейській Раді ми обговоримо, як ми можемо розширити наш інструментарій у межах Європейського Союзу. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції", – заявив Мерц.

Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблеми державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості.

На цьому тлі президент Франції Емманюель Макрон у четвер скликав відеоконференцію за участю країн G7 та Китаю, присвячену питанням подолання глобальних економічних дисбалансів.

Днями єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що хоче, аби ЄС взяв приклад з США у торговельних переговорах з Китаєм.

Наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь.