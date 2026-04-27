Китай застеріг ЄС від шкоди китайським компаніям і пообіцяв вжити контрзаходів

У понеділок Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють France 24 і агентство AFP.

Запропоновані ЄС правила "Вироблено в Європі" вимагатимуть від компаній, які прагнуть отримати державне фінансування в таких секторах, як автомобілебудування, зелені технології та металургія, дотримуватися мінімальних вимог щодо частки місцевих компонентів.

У понеділок Пекін різко засудив план ЄС, пообіцявши вжити контрзаходів у разі його введення в дію. Китейське Міністерство торгівлі заявило в, що в п'ятницю подало до Європейської комісії коментарі, в яких висловило "серйозну стурбованість" Китаю щодо закону, який воно назвало "системною дискримінацією".

"Якщо ЄС... продовжить просування цього законодавства і тим самим завдасть шкоди інтересам китайських компаній, Китай не матиме іншого вибору, як вжити контрзаходів для рішучого захисту законних прав та інтересів своїх підприємств", – попередило китайське міністерство

У березні ЄС оприлюднив нові правила "Вироблено в Європі" для компаній, які прагнуть отримати доступ до державних коштів у стратегічних секторах, зобов'язуючи фірми дотримуватися мінімальних вимог щодо частки деталей, вироблених в ЄС.

Ця пропозиція, яка місяцями затримувалася через суперечки щодо цих заходів, є ключовою частиною зусиль Європейського Союзу, спрямованих на відновлення своєї конкурентоспроможності, уповільнення промислового занепаду та запобігання втраті сотень тисяч робочих місць.

Нагадаємо, в лютому лідери ЄС пообіцяли прискорити єдиний ринок, щоб конкурувати з США та Китаєм.