Єврокомісар: ЄС має вести переговори з Китаєм так само активно, як США

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що хоче, аби ЄС взяв приклад з США у торговельних переговорах з Китаєм.

Про це він сказав після зустрічі з китайським торговим представником Лі Ченгангом у Парижі в четвер, 4 червня, цитує Politico, передає "Європейська правда".

Єврокомісар з питань торгівлі заявив, що ЄС розпочне більш інтенсивні переговори з китайською стороною з метою розв'язання проблеми "торгового дефіциту з Китаєм, який стає нестерпним".

Шефчович припустив, що ЄС може взяти за приклад підготовчу роботу, виконану адміністрацією США напередодні візиту президента Дональда Трампа до Китаю в травні.

"Мені повідомили, що для підготовки самітів між президентом Трампом і президентом Сі знадобилося понад шість раундів переговорів між США та Китаєм. Я вважаю, що ми маємо досягти такого ж рівня інтенсивності переговорів", – сказав він.

Варто нагадати, що у березні ЄС оприлюднив нові правила "Вироблено в Європі" для компаній, які прагнуть отримати доступ до державних коштів у стратегічних секторах, зобов'язуючи фірми дотримуватися мінімальних вимог щодо частки деталей, вироблених в ЄС.

Ця пропозиція, яка місяцями затримувалася через суперечки щодо цих заходів, є ключовою частиною зусиль Європейського Союзу, спрямованих на відновлення своєї конкурентоспроможності, уповільнення промислового занепаду та запобігання втраті сотень тисяч робочих місць.

Наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь.

А міністр зовнішньої торгівлі Франції Ніколя Форіссьє заявляв, що Китай "не виграє" від зовнішньоторговельної політики, яка ставить під загрозу європейську промисловість і ринок.