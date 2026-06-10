Макрон у четвер проведе відеоконференцію за участю Китаю напередодні саміту G7

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер проведе відеоконференцію за участю країн G7 та Китаю, присвячену питанням подолання глобальних економічних дисбалансів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це у Єлисейському палаці повідомили у середу.

Конференція отримала назву "Саміт глобальної конвергенції заради зростання". Участь у ній візьмуть представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів, а також Китаю та МВФ.

Крім того, до конференції долучаться представники інших держав, запрошених на саміт G7, таких як Бразилія, Південна Корея, Індія, Кенія та Єгипет.

За словами Єлисейського палацу, ця конференція "сигналізує про поновлену готовність Китаю, Сполучених Штатів та Європи до участі у скоординованому економічному підході".

Там додали, що "вирішення глобальних макроекономічних дисбалансів є пріоритетом" для президента Макрона. Франція, зокрема, хоче "відновити міцну промислову базу в Європі" та "збалансувати торгівлю з Китаєм та Сполученими Штатами", підкреслили у Єлисейському палаці.

Саміт лідерів G7 відбудеться у Франції 15-17 червня.

Нагадаємо, Макрон запросив президента України Володимира Зеленського на саміт G7.

Також, за даними ЗМІ, Макрон думає, як задобрювати Трампа, щоб той не зірвав саміт G7.