СМИ: РФ могла помочь Ирану восстановить ракетный арсенал во время перемирия с США

Западные союзники считают, что за восемь недель перемирия с США Иран, скорее всего, пополнил свои ракетные запасы новым российским оружием и восстановил значительную часть своего ракетного арсенала.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В материале отмечается, что это дает Ирану возможность нанести ответный удар практически в полную силу в случае возобновления боевых действий.

По оценкам разведки, Тегеран располагает примерно тремя четвертями боеприпасов, которые у него были до войны, и может легко нарастить их количество. В их число входят неопределенные российские ракеты, которые, вероятно, были выпущены в прошлом году, говорится в одной из оценок.

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что у Ирана осталось лишь 21–22% ракет.

По оценкам разведки в марте, у Ирана оставалось около 60% довоенного запаса ракет в разгар воздушной кампании США и Израиля.

С 28 февраля по 8 апреля, когда вступило в силу перемирие, Иран запустил более 1 850 ракет по всему региону и как минимум вдвое больше дронов типа "Шахед".

По оценкам США и Израиля, в первый месяц войны они уничтожили около двух третей иранских пусковых установок.

Министр обороны США Пит Хегсет в середине марта заявлял, что наступательный потенциал иранского режима сократился на 90%.

Сообщалось, что многие иранские баллистические ракеты и пусковые установки были "похоронены" – то есть завалены обломками, которые заблокировали входы в подземные хранилища, где они хранились. Тегеран, скорее всего, использовал время перемирия, чтобы вновь открыть эти склады и переместить запасы.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения с Ираном может состояться в эти выходные в Европе, а глава МИД Ирана – что соглашение "ближе, чем когда-либо".

Также Трамп заявил, что отменяет анонсированные удары по Ирану, поскольку переговорные команды утвердили "финальные пункты" соглашения.