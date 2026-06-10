У Британії звинуватили Маска у нагнітанні напруженості перед протестами у Белфасті

Голова Лейбористської партії Британії Анна Терлі звинуватила власника платформи X Ілона Маска у нагнітанні суспільної напруженості перед заворушеннями у Північній Ірландії.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Маск, давній критик уряду лейбористів, на своїй платформі X закликав до протестів після нападу з ножем у Белфасті.

"Тільки завдяки НЕОГЛЯДАНИМ та ГУЧНИМ протестам відбудуться якісь зміни!!", – написав Маск.

Він також поділився публікацією ультраправого активіста Томмі Робінсона, в якому перераховано десятки місць, де люди можуть протестувати.

Це сталося перед тим, як у вівторок ввечері в столиці Північної Ірландії під час заворушень було підпалено будинки, автомобілі та автобус у відповідь на напад з використанням ножа. 30-річному суданцеві висунуто звинувачення у замаху на вбивство, він постане перед судом у середу.

Голова Лейбористської партії Анна Терлі у середу розкритикувала пости Маска, заявивши, що керівнику технологічної компанії не доведеться зіштовхнутися з наслідками заворушень, до яких він закликав.

"Це жахливо. Будь-хто, хто прагне використовувати таку ситуацію для просування власного політичного порядку денного, жахливо помиляється та завдає шкоди. Ми бачили, як діти та сім’ї були змушені тікати зі своїх домівок на вулицях Белфаста минулої ночі", – заявила посадовиця.

Вона додала, що кожен, хто "намагається спровокувати" подібні безлади, має зіштовхнутися з осудом.

Американського мільярдера вже не вперше звинувачують у втручання у внутрішні справи Великої Британії.

Днями прем’єр-міністр Кір Стармер розкритикував Маска за спробу "посіяти розкол" у Британії після вбивства 18-річного Генрі Новака та завершення суду над його вбивцею.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив британський уряд, який "не здатний зупинити масове вторгнення мігрантів", у вбивстві студента Генрі Новака.

Ввечері 2 червня у британському місті Саутгемптон протести проти вбивства Генрі Новака переросли у насильницькі сутички з правоохоронцями.