В Великобритании задержали ультраправого активиста, подстрекавшего к протестам против мигрантов

Британская полиция задержала ультраправого активиста Томми Робинсона, известного организацией ультраправых демонстраций, в рамках закона о борьбе с терроризмом.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Активиста, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон, остановили правоохранители и изъяли его телефоны в соответствии с разделом 3 Закона о борьбе с терроризмом и безопасности границ 2019 года.

Робинсон в социальных сетях заявил, что его задержали почти на три часа в аэропорту Хитроу в субботу, отобрали его телефоны iPhone и Samsung Galaxy. Активист попросил своих сторонников пожертвовать деньги на финансирование его юридической защиты.

"Это нападение на свободу слова, нападение на журналистские расследования, ни больше ни меньше", – говорится в сообщении на аккаунте Робинсона.

Закон 2019 года предоставляет полицейским полномочия останавливать, допрашивать, обыскивать и задерживать лиц, подозреваемых в поездке с целью планирования, подготовки и совершения враждебных действий.

Неизвестно, с чем связано задержание Робинсона, и столичная полиция отказалась от комментариев.

Активист недавно стал известен на фоне расовой напряженности по всей Великобритании в связи с появлением записи с нательной камеры полицейского, на которой зафиксирована смерть 18-летнего Генри Новака во время пребывания под стражей.

Он возглавил протесты в городе Хэмпшир, во время которых в результате столкновений между участниками беспорядков и полицией были ранены 13 офицеров. Робинсон также распространил видеозапись момента, когда мужчина, который, как считается, является суданским беженцем, напал с ножом на прохожего в Белфасте – инцидент, который вызвал ряд протестов в Северной Ирландии.

Робинсон опубликовал на своей странице в X подробности запланированных демонстраций по всей Великобритании и Северной Ирландии, а владелец платформы Илон Маск поделился этой публикацией со своими 240 миллионами подписчиков. После этого лидер Лейбористской партии Великобритании Анна Терли обвинила владельца Маска в нагнетании общественной напряженности перед беспорядками в Северной Ирландии.

Напомним, в мае Томми Робинсон возглавил ультраправый марш Unite the Kingdom, на который собрались тысячи людей.