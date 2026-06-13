У Північній Ірландії – масштабний протест проти расизму через резонансний напад з ножем

У північноірландському місті Белфасті у суботу тисячі людей зібралися на мітинг проти расизму після кількох днів заворушень, спричинених нападом із ножем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Протестувальники тримали плакати з гаслами, такими як "Ненависть – єдина загроза нашим вулицям" та "Белфаст проти расизму".

Reuters

У Белфасті дві ночі поспіль панували заворушення після того, як у соціальних мережах стало вірусним відео нападу з ножем, що стався в ніч на 8 червня, на якому видно, як чоловік сидить верхи на людині, що лежить на вулиці, і завдає їй ударів ножем.

10 червня в суді постав громадянин Судану, обвинувачений у замаху на вбивство Стівена Огілві, який, як і раніше, перебуває в лікарні.

Як повідомлялося, ввечері у вівторок у Белфасті спалахнули масштабні заворушення між протестувальниками та поліцією. Під час заворушень було підпалено будинки, автомобілі та автобус. Протестувальники були обурені обуреними нападом з використанням ножа, що стався на початку тижня.

30-річному суданцеві висунуто звинувачення у замаху на вбивство.

Голова Лейбористської партії Британії Анна Терлі звинуватила власника платформи X Ілона Маска у нагнітанні суспільної напруженості перед заворушеннями у Північній Ірландії.