Зеленський подякував Британії за перехоплення танкера "тіньового флоту" Росії

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Британії та її прем’єру Кіру Стармеру за першу операцію із захоплення російського танкера "тіньового флоту".

Про це Зеленський написав у мережі X, пише "Європейська правда".

Президент України відповів на публікацію британського лідера з відео проведення операції із захоплення російського танкера SMYRTOS, яку провели у неділю в протоці Ла-Манш.

Це перший випадок затримання Британією підсанкційного російського судна.

I am grateful to the UK for taking this important step against Russia’s oil fleet – a shadow fleet tanker has been detained off the UK's southern coast.



It was Russia’s hubris, fueled by high oil and gas revenues, that paved the way for this war, and every decision by partners… https://t.co/ej16vDOF0E – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026

"Я вдячний Великій Британії за цей важливий крок проти російського нафтового флоту – біля південного узбережжя Великої Британії затримано танкер із "тіньового флоту"", – написав Зеленський.

Він наголосив, що кожне рішення партнерів, яке позбавляє Росію коштів на фінансування війни, також обмежує саму війну.

Президент України також звернувся до інших союзників із закликом запровадити законодавство, що дозволить конфіскацію нафти, яку перевозять судна "тіньового флоту" РФ.

"Я дякую Кіру Стармеру та всім британцям за таку принципову рішучість. А Європі терміново потрібно вжити законодавчих заходів, щоб забезпечити не лише затримання танкерів та обмеження на перевезення нафти, а й конфіскацію нафти, яку вони перевозять. Це, безсумнівно, допоможе наблизити мир", – наголосив український президент.

Як відомо, 14 червня Велика Британія перехопила судно SMYRTOS, що належить до російського "тіньового флоту" в протоці Ла-Манш, що стало першою подібною операцією Лондона проти підсанкційних танкерів РФ. Перехоплення танкера провели у тісній координації з Францією.

Судно залишатиметься на якірній стоянці біля південного узбережжя Англії, де його перевірятимуть на предмет екологічних та безпекових ризиків.

У березні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер погодився, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води.

Британія неодноразово брала участь в операціях Франції із затримання підсанкційних танкерів "тіньового флоту" РФ. Востаннє це сталося 31 травня в Атлантичному океані. Перехоплення нафтового танкера "тіньового флоту" РФ Tagor відбулося на відстані понад 400 морських миль (740 кілометрів) на захід від крайньої точки Бретані.