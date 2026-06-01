Франція затримала підсанкційний танкер РФ в Атлантичному океані

Військово-морські сили Франції затримали російський нафтовий танкер Tagor в Атлантичному океані у неділю.

Про це оголосив французький президент Емманюель Макрон у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Макрон поінформував, що операція була проведена в Атлантичному океані у міжнародних водах за підтримки низки партнерів, зокрема Великої Британії.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

Він запевнив, що операція проводилась у суворій відповідності до морського права.

"Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки. Ці судна, які не дотримуються найелементарніших правил морської навігації, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки всіх", – підкреслив Макрон.

Нагадаємо, на початку травня берегова охорона Швеції затримала підсанкційне судно поблизу узбережжя Треллеборга.

Також стало відомо, що Румунія та Болгарія просуваються щодо створення безпекового хабу для контролю перевезень на Чорному морі, щоб у тому числі виявляти потенційні маршрути для "тіньового флоту" Росії.