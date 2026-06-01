Франція затримала підсанкційний танкер РФ в Атлантичному океані

Новини — Понеділок, 1 червня 2026, 08:33 — Ірина Кутєлєва

Військово-морські сили Франції затримали російський нафтовий танкер Tagor в Атлантичному океані у неділю.

Про це оголосив французький президент Емманюель Макрон у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Макрон поінформував, що операція була проведена в Атлантичному океані у міжнародних водах за підтримки низки партнерів, зокрема Великої Британії.

Він запевнив, що операція проводилась у суворій відповідності до морського права.

"Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки. Ці судна, які не дотримуються найелементарніших правил морської навігації, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки всіх", – підкреслив Макрон.

Нагадаємо, на початку травня берегова охорона Швеції затримала підсанкційне судно поблизу узбережжя Треллеборга. 

Також стало відомо, що Румунія та Болгарія просуваються щодо створення безпекового хабу для контролю перевезень на Чорному морі, щоб у тому числі виявляти потенційні маршрути для "тіньового флоту" Росії.

