Зеленский поблагодарил Великобританию за перехват танкера "теневого флота" России
Новости — Воскресенье, 14 июня 2026, 12:47 —
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Великобритании и ее премьеру Киру Стармеру за первую операцию по захвату российского танкера "теневого флота".
Об этом Зеленский написал в сети X, пишет "Европейская правда".
Президент Украины ответил на публикацию британского лидера с видео проведения операции по захвату российского танкера SMYRTOS, которую провели в воскресенье в проливе Ла-Манш.
Это первый случай задержания Великобританией подсанкционного российского судна.
I am grateful to the UK for taking this important step against Russia’s oil fleet – a shadow fleet tanker has been detained off the UK's southern coast.– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026
It was Russia’s hubris, fueled by high oil and gas revenues, that paved the way for this war, and every decision by partners… https://t.co/ej16vDOF0E
"Я благодарен Великобритании за этот важный шаг против российского нефтяного флота – у южного побережья Великобритании задержан танкер из "теневого флота", – написал Зеленский.
Он подчеркнул, что каждое решение партнеров, лишающее Россию средств на финансирование войны, также ограничивает саму войну.
Президент Украины также обратился к другим союзникам с призывом ввести законодательство, позволяющее конфисковать нефть, которую перевозят суда "теневого флота" РФ.
"Я благодарю Кира Стармера и всех британцев за такую принципиальную решимость. А Европе срочно нужно принять законодательные меры, чтобы обеспечить не только задержание танкеров и ограничение на перевозку нефти, но и конфискацию нефти, которую они перевозят. Это, несомненно, поможет приблизить мир", – подчеркнул украинский президент.
Как известно, 14 июня Великобритания перехватила судно SMYRTOS, принадлежащее российскому "теневому флоту", в проливе Ла-Манш, что стало первой подобной операцией Лондона против танкеров РФ, подпадающих под санкции. Перехват танкера провели в тесной координации с Францией.
Судно будет оставаться на якорной стоянке у южного побережья Англии, где его будут проверять на предмет экологических и безопасности рисков.
В марте премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился, что Вооруженные силы и правоохранительные органы Великобритании теперь смогут перехватывать суда, попавшие под санкции Великобритании и проходящие транзитом через британские воды.
Великобритания неоднократно участвовала в операциях Франции по задержанию подсанкционных танкеров "теневого флота" РФ. Последний раз это произошло 31 мая в Атлантическом океане. Перехват нефтяного танкера "теневого флота" РФ Tagor произошел на расстоянии более 400 морских миль (740 километров) к западу от крайней точки Бретани.