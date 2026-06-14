Зеленский поблагодарил Великобританию за перехват танкера "теневого флота" России

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Великобритании и ее премьеру Киру Стармеру за первую операцию по захвату российского танкера "теневого флота".

Об этом Зеленский написал в сети X, пишет "Европейская правда".

Президент Украины ответил на публикацию британского лидера с видео проведения операции по захвату российского танкера SMYRTOS, которую провели в воскресенье в проливе Ла-Манш.

Это первый случай задержания Великобританией подсанкционного российского судна.

I am grateful to the UK for taking this important step against Russia’s oil fleet – a shadow fleet tanker has been detained off the UK's southern coast.



It was Russia’s hubris, fueled by high oil and gas revenues, that paved the way for this war, and every decision by partners… https://t.co/ej16vDOF0E – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026

"Я благодарен Великобритании за этот важный шаг против российского нефтяного флота – у южного побережья Великобритании задержан танкер из "теневого флота", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждое решение партнеров, лишающее Россию средств на финансирование войны, также ограничивает саму войну.

Президент Украины также обратился к другим союзникам с призывом ввести законодательство, позволяющее конфисковать нефть, которую перевозят суда "теневого флота" РФ.

"Я благодарю Кира Стармера и всех британцев за такую принципиальную решимость. А Европе срочно нужно принять законодательные меры, чтобы обеспечить не только задержание танкеров и ограничение на перевозку нефти, но и конфискацию нефти, которую они перевозят. Это, несомненно, поможет приблизить мир", – подчеркнул украинский президент.

Как известно, 14 июня Великобритания перехватила судно SMYRTOS, принадлежащее российскому "теневому флоту", в проливе Ла-Манш, что стало первой подобной операцией Лондона против танкеров РФ, подпадающих под санкции. Перехват танкера провели в тесной координации с Францией.

Судно будет оставаться на якорной стоянке у южного побережья Англии, где его будут проверять на предмет экологических и безопасности рисков.

В марте премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился, что Вооруженные силы и правоохранительные органы Великобритании теперь смогут перехватывать суда, попавшие под санкции Великобритании и проходящие транзитом через британские воды.

Великобритания неоднократно участвовала в операциях Франции по задержанию подсанкционных танкеров "теневого флота" РФ. Последний раз это произошло 31 мая в Атлантическом океане. Перехват нефтяного танкера "теневого флота" РФ Tagor произошел на расстоянии более 400 морских миль (740 километров) к западу от крайней точки Бретани.