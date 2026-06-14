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Зеленский поблагодарил Великобританию за перехват танкера "теневого флота" России

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Новости — Воскресенье, 14 июня 2026, 12:47 — Ольга Ковальчук

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Великобритании и ее премьеру Киру Стармеру за первую операцию по захвату российского танкера "теневого флота".

Об этом Зеленский написал в сети X, пишет "Европейская правда".

Президент Украины ответил на публикацию британского лидера с видео проведения операции по захвату российского танкера SMYRTOS, которую провели в воскресенье в проливе Ла-Манш.

Это первый случай задержания Великобританией подсанкционного российского судна.

"Я благодарен Великобритании за этот важный шаг против российского нефтяного флота – у южного побережья Великобритании задержан танкер из "теневого флота", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждое решение партнеров, лишающее Россию средств на финансирование войны, также ограничивает саму войну.

Президент Украины также обратился к другим союзникам с призывом ввести законодательство, позволяющее конфисковать нефть, которую перевозят суда "теневого флота" РФ.

"Я благодарю Кира Стармера и всех британцев за такую принципиальную решимость. А Европе срочно нужно принять законодательные меры, чтобы обеспечить не только задержание танкеров и ограничение на перевозку нефти, но и конфискацию нефти, которую они перевозят. Это, несомненно, поможет приблизить мир", – подчеркнул украинский президент.

Как известно, 14 июня Великобритания перехватила судно SMYRTOS, принадлежащее российскому "теневому флоту", в проливе Ла-Манш, что стало первой подобной операцией Лондона против танкеров РФ, подпадающих под санкции. Перехват танкера провели в тесной координации с Францией.

Судно будет оставаться на якорной стоянке у южного побережья Англии, где его будут проверять на предмет экологических и безопасности рисков.

В марте премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился, что Вооруженные силы и правоохранительные органы Великобритании теперь смогут перехватывать суда, попавшие под санкции Великобритании и проходящие транзитом через британские воды.

Великобритания неоднократно участвовала в операциях Франции по задержанию подсанкционных танкеров "теневого флота" РФ. Последний раз это произошло 31 мая в Атлантическом океане. Перехват нефтяного танкера "теневого флота" РФ Tagor произошел на расстоянии более 400 морских миль (740 километров) к западу от крайней точки Бретани.

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