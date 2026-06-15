У Польщі після скандалу зібрали 100% суми на автобуси для Вінниці

Збір польських активістів з фонду Sikorki na Ukrainie на автобуси для Вінниці досягнув 518 210 злотих (близько 6,3 млн гривень) з необхідних 500 тисяч.

Як пише "Європейська правда", прогрес у зборів коштів видно на платформі Zrzutka.

За 500 тисяч злотих активісти хочуть викупити у міста Кельце 15 старих автобусів та передати їх мешканцям Вінниці. Якщо це не вдасться, вони шукатимуть автобуси в Україні.

Раніше організатори ініціативи пообіцяли закупити більше автобусів, якщо зібрана сума коштів перевищить 500 тисяч злотих.

"Для місцевих політиків галас навколо допомоги – це безкоштовний привід набрати собі очки в опитуваннях. Для нас – це реальна ціна доведення того, що справжня солідарність все ще існує, і ми не дозволимо, щоб політиканство блокувало сувору логістику", – заявили активісти.

Збір організували після того, як мер міста Кельце Агата Войда повідомила, що мер Вінниці Сергій Моргунов ухвалив рішення відкликати прохання про передачу автобусів. Він вирішив зробити це на тлі скандалу, що розгорівся у Польщі довкола питань польсько-української історії.

Частина місцевих депутатів заявила, що місто не має передавати Вінниці старі автобуси, поки Україна "вшановує воєнних злочинців".

Зокрема, фракція партії "Право і справедливість" у міській раді міста Кельце направила голові ради Мачею Якубчику резолюцію, в якій закликала мера українського міста змінити назву вулиці Степана Бандери. Однак голосування провалилося.