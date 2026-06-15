В Польше после скандала собрали 100% суммы на автобусы для Винницы
Сбор польских активистов из фонда Sikorki na Ukrainie на автобусы для Винницы достиг 518 210 злотых (около 6,3 млн гривен) из необходимых 500 тысяч.
Как пишет "Европейская правда", прогресс в сборе средств виден на платформе Zrzutka.
За 500 тысяч злотых активисты хотят выкупить у города Кельце 15 старых автобусов и передать их жителям Винницы. Если это не удастся, они будут искать автобусы в Украине.
Ранее организаторы инициативы пообещали закупить больше автобусов, если собранная сумма средств превысит 500 злотых.
"Для местных политиков шумиха вокруг помощи – это бесплатный повод набрать себе очки в опросах. Для нас – это реальная цена доказательства того, что настоящая солидарность все еще существует, и мы не позволим, чтобы политиканство блокировало суровую логистику", – заявили активисты.
Сбор организовали после того, как мэр города Кельце Агата Войда сообщила, что мэр Винницы Сергей Моргунов принял решение отозвать просьбу о передаче автобусов. Он решил сделать это на фоне скандала, разгоревшегося в Польше вокруг вопросов польско-украинской истории.
Часть местных депутатов заявила, что город не должен передавать Виннице старые автобусы, пока Украина "чествует военных преступников".
В частности, фракция партии "Право и справедливость" в городском совете города Кельце направила председателю совета Мачею Якубчику резолюцию, в которой призвала мэра украинского города изменить название улицы Степана Бандеры. Однако голосование провалилось.