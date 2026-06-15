ЄС увів санкції проти ще 6 осіб за дестабілізацію Молдови

Рада ЄС ухвалила рішення про введення санкцій проти ще шістьох осіб, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у комюніке Ради ЄС.

До оновленого списку включено членів організацій-правонаступниць забороненої політичної партії "Шор" та близьких соратників Ілана Шора, який перебуває у санкційному списку ЄС.

Зокрема, Рада ЄС внесла до списку Ірину Влах, лідерку партії "Серце Молдови", за її активну роль в організації платного передвиборчого мітингу в липні 2025 року, під час якого імітувалася громадська підтримка новоствореного "патріотичного" політичного блоку.

Влах неодноразово відвідувала Москву напередодні парламентських виборів у вересні 2025 року, зустрічаючись із високопосадовцями Росії для отримання інструкцій щодо координації виборчої кампанії.

Також у списку – росіянин Антон Трегуб, куратор політичної партії "Велика Молдова", який координував її виборчу кампанію, заохочуючи хабарництво та корупцію. Партію було виключено з участі у виборах через незаконне фінансування та підкуп виборців.

Під санкції потрапив ще один громадянин РФ Антон Усов, який проник до церковних структур і координував кампанію впливу, мобілізуючи священників та даючи їм вказівки щодо того, як мають голосувати їхні парафіяни.

З урахуванням понеділкового рішення обмежувальні заходи ЄС у контексті дестабілізації Молдови наразі застосовуються до загалом 29 фізичних осіб та п’яти юридичних осіб.

Нагадаємо, у квітні Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи проти осіб та організацій, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію Молдови, до 29 квітня 2027 року.

З початку російської агресії проти України зусилля з дестабілізації Молдови посилилися, що становить пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.

Під ці санкції потрапили, зокрема, молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, а також топдепутатка партії "Шор" Марина Таубер. Термін дії санкцій мав завершитися 29 квітня 2026 року.