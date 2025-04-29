ЄС продовжив на рік санкції проти причетних до дестабілізації Молдови

Рада ЄС вирішила продовжити до 29 квітня 2026 року обмежувальні заходи ЄС проти осіб, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності Республіки Молдова.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Ці обмежувальні заходи наразі застосовуються до 16 осіб та двох суб'єктів.

Активи осіб, включених до режиму санкцій ЄС, підлягають заморожуванню. Також заборонено надавати їм, прямо чи опосередковано, кошти або економічні ресурси. Крім того, до фізичних осіб, включених до переліку, застосовується заборона на в'їзд, що унеможливлює їх в'їзд на територію держав-членів ЄС та транзит через їхню територію.

В Раді Євросоюзу зазначили, що з початку повномасштабної російської війни проти України зусилля з дестабілізації Молдови помітно посилилися і становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.

"ЄС залишається непохитним у своїй підтримці Республіки Молдова, її миру, стійкості, безпеки, стабільності та економічного зростання в умовах дестабілізуючих дій зовнішніх акторів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2023 року ЄС на прохання Молдови створив рамки для цільових обмежувальних заходів проти осіб, відповідальних за підтримку або здійснення дій, які підривають або загрожують суверенітету і незалежності країни.

Під ці санкції потрапили, зокрема, молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, а також топдепутатка партії "Шор" Марина Таубер.