ЄС на рік продовжив санкції за спроби дестабілізації Молдови

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи проти осіб та організацій, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію Молдови, до 29 квітня 2027 року.

На сьогодні ці обмежувальні заходи ЄС поширюються на 23 фізичні особи та 5 юридичних осіб.

Санкції передбачають замороження активів підсанкційних суб’єктів на території ЄС. Громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати будь-які кошти чи ресурси особам зі списку, як прямо, так і опосередковано.

Також фізичним особам зі списку заборонено в’їжджати на територію країн ЄС або подорожувати через них транзитом.

Рішення Ради ЄС підтверджує непохитну підтримку Молдови на тлі постійних гібридних атак з боку Росії. У висновках Європейської ради від 23 жовтня 2025 року було наголошено на важливості зміцнення стійкості країни перед обличчям дестабілізуючої діяльності Кремля, яка спрямована на підрив демократичних інститутів.

Ця правова база для обмежувальних заходів була вперше запроваджена у квітні 2023 року на прохання Молдови. Вона дозволяє ЄС застосовувати санкції проти осіб, відповідальних за підтримку або здійснення дій, що підривають або загрожують суверенітету та незалежності Молдови, а також демократії, верховенству права, стабільності чи безпеці країни.

З початку російської агресії проти України зусилля з дестабілізації Молдови посилилися, що становить пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.

Під ці санкції потрапили, зокрема, молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, а також топдепутатка партії "Шор" Марина Таубер. Термін дії санкцій мав завершитися 29 квітня 2026 року.