ЕС ввел санкции в отношении ещё 6 человек за дестабилизацию Молдовы

Совет ЕС принял решение о введении санкций в отношении ещё шести человек, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в коммюнике Совета ЕС.

В обновленный список включены члены организаций-правопреемников запрещенной политической партии "Шор" и близкие соратники Илана Шора, который находится в санкционном списке ЕС.

В частности, Совет ЕС внес в список Ирину Влах, лидера партии "Сердце Молдовы", за ее активную роль в организации платного предвыборного митинга в июле 2025 года, во время которого имитировалась общественная поддержка новосозданного "патриотического" политического блока.

Влах неоднократно посещала Москву накануне парламентских выборов в сентябре 2025 года, встречаясь с высокопоставленными чиновниками России для получения инструкций по координации избирательной кампании.

Также в списке – россиянин Антон Трегуб, куратор политической партии "Великая Молдова", который координировал ее избирательную кампанию, поощряя взяточничество и коррупцию. Партия была исключена из участия в выборах из-за незаконного финансирования и подкупа избирателей.

Под санкции попал еще один гражданин РФ Антон Усов, который проник в церковные структуры и координировал кампанию влияния, мобилизуя священников и давая им указания о том, как должны голосовать их прихожане.

С учетом понедельничного решения ограничительные меры ЕС в контексте дестабилизации Молдовы в настоящее время применяются в общей сложности к 29 физическим лицам и пяти юридическим лицам.

Напомним, в апреле Совет Европейского Союза принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию Молдовы, до 29 апреля 2027 года.

С начала российской агрессии против Украины усилия по дестабилизации Молдовы усилились, что представляет прямую угрозу стабильности и безопасности внешних границ ЕС.

Под эти санкции попали, в частности, беглые молдавские олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, а также топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер. Срок действия санкций должен был закончиться 29 апреля 2026 года.