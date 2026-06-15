Українця та румуна визнали винними у підпалі майна, пов’язаного з британським прем’єром

Двох чоловіків, 22-річного українця Романа Лавриновича та 27-річного румуна Станіслава Карпюка, визнали винними у змові з метою підпалу майна, пов'язаного з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, у травні 2025 року.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

22-річного українця Романа Лавриновича та 27-річного румуна українського походження Станіслава Карпюка визнали винними в суді Олд-Бейлі. Іншого українця, 35-річного Петра Починка, виправдали за тим самим звинуваченням.

Лавринович також був визнаний винним у пошкодженні двох об’єктів майна внаслідок підпалу, у якому він проявив недбалість щодо можливості створення загрози життю людей.

Обох підсудних залишили під вартою до винесення вироку у п'ятницю.

Справа стосується кількох підпалів, які сталися у травні минулого року у північному Лондоні й стосувалися будинку та автомобіля, пов’язаних з британським прем’єром.

11 травня стався підпал багатоквартирного будинку, де колись мешкав глава британського уряду, а 12 травня сталася ще одна пожежа при вході у будинок, де Стармер проживав до прем’єрства.

Під час багатомісячного судового розгляду в Олд-Бейлі з’ясувалося, що підозрювані діяли за фінансового сприяння особи під псевдонімом "El Money". Як зазначили правоохоронці, невідомий спілкувався з підозрюваними російською мовою.

ЗМІ повідомляли, що одного з підозрюваних у підпалі майна, Романа Лавриновича, могли завербувати спецслужби Росії через застосунок Telegram.

Лавринович під час допиту у поліції кілька разів стверджував, що не знає, хто такий Кір Стармер.