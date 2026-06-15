Украинца и румына признали виновными в поджоге имущества, связанного с британским премьером

Двух мужчин, 22-летнего украинца Романа Лавриновича и 27-летнего румына Станислава Карпюка, признали виновными в сговоре с целью поджога имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в мае 2025 года.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

22-летнего украинца Романа Лавриновича и 27-летнего румына украинского происхождения Станислава Карпюка признали виновными в суде Олд-Бейли. Другого украинца, 35-летнего Петра Починка, оправдали по тому же обвинению.

Лавринович также был признан виновным в повреждении двух объектов имущества в результате поджога, в котором он проявил халатность относительно возможности создания угрозы жизни людей.

Обоих подсудимых оставили под стражей до вынесения приговора в пятницу.

Дело касается нескольких поджогов, которые произошли в мае прошлого года в северном Лондоне и касались дома и автомобиля, связанных с британским премьером.

11 мая произошел поджог многоквартирного дома, где когда-то жил глава британского правительства, а 12 мая произошел еще один пожар при входе в дом, где Стармер проживал до премьерства.

Во время многомесячного судебного разбирательства в Олд-Бейле выяснилось, что подозреваемые действовали при финансовом содействии лица под псевдонимом "El Money". Как отметили правоохранители, неизвестный общался с подозреваемыми на русском языке.

СМИ сообщали, что одного из подозреваемых в поджоге имущества, Романа Лавриновича, могли завербовать спецслужбы России через приложение Telegram.

Лавринович во время допроса в полиции несколько раз утверждал, что не знает, кто такой Кир Стармер.