ЗМІ: підозрюваного у підпалах, пов’язаних зі Стармером, могла завербувати РФ через Telegram

Одного серед чотирьох підозрюваних у підпалі майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, могли завербувати спецслужби Росії через застосунок Telegram.

Про це свідчить аналіз активності українця в соціальних мережах та месенджерах, який зробили "Схеми" ("Радіо Свобода"), передає "Європейська правда".

Журналісти вважають, що 21-річного Романа Лавриновича, підозрюваного у підпалі майна, пов’язаного зі Стармером, могли завербувати спецслужби РФ через Telegram.

Вони встановили, що протягом 2022–2025 років Лавринович активно шукав роботу в Telegram-групах для іноземців у Лондоні. Серед пошуку переважали роботи у сфері будівництва та готельного бізнесу, зокрема й "за готівку".

Останнє повідомлення про пошук заробітку в одній з таких груп чоловік залишив 3 травня – за п’ять днів до підпалу в Лондоні автомобіля, пов’язаного зі Стармером.

Зазначається, що востаннє у застосунок Лавринович заходив у ніч проти 13 травня – за кілька годин до того, як його затримала поліція після підпалу будівлі, яку також пов’язують зі прем’єром Британії.

Останні повідомлення від українця про пошук роботи через Telegram-канали були на початку травня цього року. Зокрема, 2 травня в групі "London UA" він написав: "У пошуках роботи розгляну любі варіанти".

Через дві години на це повідомлення відповів користувач на ім’я Юрій: "Напиши в приват". Юрій додався в "London UA" за декілька днів до цього діалогу.

Фото: "Схеми"

Фото: "Схеми"

Як проаналізували журналісти, Роман Лавринович вказував Британію як місце проживання, а також британський номер телефону у своєму профілі в російській соцмережі "Вконтактє" щонайменше з 2016 року.

Зазначимо, Лавриновича обвинувачують у трьох епізодах підпалу з наміром загрожувати життю.

Раніше у цій справі вже були висунуті обвинувачення трьом особам – українцям Петру Починку (34 роки) та Роману Лавриновичу (21 рік), а також Станіславу Карпюку (26 років), який є громадянином Румунії українського походження. Починку та Карпюку висунуто обвинувачення у змові з метою підпалу так само з наміром загрожувати життю.

Усі троє мають постати перед судом Олд-Бейлі вже в п’ятницю.

2 червня поліція Лондона повідомила про арешт четвертого чоловіка у справі серії підпалів, пов’язаних із прем’єр-міністром Великої Британії.