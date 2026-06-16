Зеленський обговорив з президентом Швейцарії, як змусити Росію до переговорів

Президент Володимир Зеленський 15 червня зустрівся у Женеві зі швейцарським президентом Гі Пармеленом, із яким вони обговорили подальший тиск на РФ для припинення війни.

Про це глава держави розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський подякував Швейцарії за всю надану підтримку і, зокрема, за готовність допомагати в наближенні миру.

Він поінформував Пармелена про постійні російські атаки й потреби України для посилення ППО.

"Розповів про ситуацію на фронті та українські далекобійні санкції. Наші мідлстрайки та дипстрайки цілком справедливо змушують Росію відчувати наслідки розв’язаної нею війни. І ми обговорили, які санкційні кроки партнерів теж можуть примусити Росію сісти за стіл переговорів", – зауважив Зеленський.

Крім того, обговорили співпрацю в енергетичній сфері, оскільки Швейцарія допомогла Україні пройти минулу зиму.

Зеленський у понеділок прибув до Швейцарії, звідки вирушив до Франції на саміт Групи семи (G7).

Напередодні до Франції для участі у саміті G7 прибув президент США Дональд Трамп, який заявив, що Володимир Зеленський та правитель РФ Владімір Путін "відкриті щось зробити" щодо завершення війни в Україні.

У понеділок Зеленський розповів, що пропонував зустрітися з Путіним на саміті G7 у Франції для переговорів щодо припинення війни, але Росія "не була готова говорити".