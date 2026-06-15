Трамп заявив, що Путін і Зеленський "відкриті" щось зробити щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський та правитель РФ Владімір Путін "відкриті щось зробити" щодо завершення війни в Україні.

Про це Трамп заявив під час зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном в Ев’яні перед самітом G7 передає "Європейська правда".

Американський президент заявив, що у неділю мав "хороші" розмови із Зеленським та Путіним.

"Вчора я мав дуже хорошу розмову з президентом Зеленським і президентом Путіним. І я бачу, що, можливо, ми зможемо щось зробити в цьому напрямку. Я справді так думаю. Гадаю, вони обоє відкриті до цього", – сказав Трамп.

Глава Білого дому сказав, що зосередиться на припиненні війни в Україні та подивиться, "чи зможемо ми це зробити".

"Ми зосередимося на цьому, подивимося, чи зможемо ми це зробити. Щомісяця гине двадцять п’ять тисяч людей, переважно солдатів, і цього не повинно статися. Вчора я мав дві дуже хороші розмови. Ми будемо про це говорити", – сказав Трамп.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом йшлося про зусилля щодо завершення війни РФ проти України.

В той день правитель РФ Владімір Путін також провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Під час неї було досягнуто домовленості про швидкий візит спецпредставників Трампа до Москви.

У понеділок Зеленський розповів, що пропонував зустрітися з Путіним на саміті G7 у Франції цього тижня для переговорів щодо припинення війни, але Росія "не була готова говорити".