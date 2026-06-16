Зеленский обсудил с президентом Швейцарии, как заставить Россию сесть за стол переговоров
Новости — Вторник, 16 июня 2026, 09:27 —
15 июня президент Владимир Зеленский встретился в Женеве со швейцарским президентом Ги Пармеленом, с которым они обсудили дальнейшее давление на РФ с целью прекращения войны.
Об этом глава государства рассказал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".
Зеленский поблагодарил Швейцарию за всю оказанную поддержку и, в частности, за готовность помогать в приближении мира.
Он проинформировал Пармелена о постоянных российских атаках и потребностях Украины в усилении ПВО.
"Рассказал о ситуации на фронте и украинских дальнобойных санкциях. Наши мидлстрайки и дипстрайки вполне справедливо заставляют Россию ощущать последствия развязанной ею войны. И мы обсудили, какие санкционные шаги партнеров тоже могут заставить Россию сесть за стол переговоров", – отметил Зеленский.
Кроме того, обсудили сотрудничество в энергетической сфере, поскольку Швейцария помогла Украине пережить прошлую зиму.
Зеленский в понедельник прибыл в Швейцарию, откуда отправился во Францию на саммит Группы семи (G7).
Накануне во Францию для участия в саммите G7 прибыл президент США Дональд Трамп, который заявил, что Владимир Зеленский и правитель РФ Владимир Путин "готовы что-то сделать" для завершения войны в Украине.
В понедельник Зеленский рассказал, что предлагал встретиться с Путиным на саммите G7 во Франции для переговоров о прекращении войны, но Россия "не была готова говорить".