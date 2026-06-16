В ОПУ розкрили деталі зустрічей Зеленського на саміті G7 у Франції

Президент Володимир Зеленський у вівторок перебуває у Франції для участі у зустрічах з лідерами держав в рамках саміту Групи семи (G7).

Про це повідомив журналістам речник глави держави Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

За його словами, після короткої зустрічі "на ногах" з президентом Франції Емманюелем Макроном Володимир Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні G7-Україна.

Далі у нього заплановані двосторонні зустрічі з учасниками саміту: федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, премʼєр-міністром Канади Марком Карні, директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Будуть також інші зустрічі, про які обіцяють повідомити ближче до запланованого часу.

Напередодні до Франції для участі у саміті G7 прибув президент США Дональд Трамп, який заявив, що Володимир Зеленський та правитель РФ Владімір Путін "відкриті щось зробити" щодо завершення війни в Україні.

У понеділок Зеленський розповів, що пропонував зустрітися з Путіним на саміті G7 у Франції для переговорів щодо припинення війни, але Росія "не була готова говорити".

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу України Росією заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на РФ для закінчення війни.