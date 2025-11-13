Литва заборонила в'їзд російському реперу Моргенштерну

Литва заборонила в'їзд російському реперу Алішеру Моргенштерну.

Це підтвердив у четвер агентству BNS представник Департаменту міграції Литви Рокас Пукінскас, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За його словами, рішення ухвалили після отримання "письмової пропозиції Міністерства закордонних справ і збору додаткової інформації, яка дає змогу зробити висновок про те, що цей іноземець може становити загрозу державній безпеці".

"Заборона на в'їзд Моргенштерну в Литву набуває чинності негайно і діє протягом 10 років", – сказав Пукінскас.

Моргенштерн неодноразово висловлював підтримку правителю Росії Владіміру Путіну, однак після масштабного вторгнення в Україну, яке розпочалося в лютому 2022 року, виступив проти воєнних дій Росії і критикував їх у своїх піснях.

Нагадаємо, 24 жовтня мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до литовського МЗС з проханням розглянути можливість включення Моргенштерна, чий концерт планується в столиці, до списку небажаних виконавців.

Мер додав, що також попросив Міністерство закордонних справ перевірити організатора концерту Моргенштерна у Вільнюсі.

А на початку жовтня у зв’язку з кампанією посольства України та активістів у Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко.