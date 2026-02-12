Литовський суд відхилив скаргу російського репера Моргенштерна на заборону в’їзду

У четвер Регіональний адміністративний суд Литви відхилив скаргу російського репера Алішера Моргенштерна і залишив у силі рішення Департаменту міграції про заборону йому в'їзду до Литви строком на 10 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Як повідомив Регіональний адміністративний суд, Департамент міграції прийняв рішення, оцінивши зібрану інформацію і встановивши, що дана особа може становити загрозу державній безпеці.

Відзначається, що через провокаційну поведінку під час концертів, відкриту пропаганду насильства і жорстокості, а також пропаганду наркотичних і психотропних речовин його заходи приваблюють агресивно налаштованих осіб, представників так званого "русского міра" і можуть сприяти розколу суспільства, включаючи зростання напруженості з українською громадою.

Розглянувши справу, суд констатував, що рішення Департаменту міграції є законним, обґрунтованим і співмірним поставленій меті – забезпеченню державної безпеки та громадського порядку.

Суд зазначив, що заявник не має сімейних зв'язків у Литві, тому відповідно до закону в такому випадку може бути встановлена заборона на в'їзд строком на 10 років. Сама по собі незгода заявника з оцінкою відомства не є підставою вважати рішення незаконним. Таким чином, суд відхилив скаргу як необґрунтовану.

Це рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Моргенштерн неодноразово висловлював підтримку правителю Росії Владіміру Путіну, однак після масштабного вторгнення в Україну, яке розпочалося в лютому 2022 року, виступив проти воєнних дій Росії і критикував їх у своїх піснях.

Литва заборонила в'їзд Моргенштерну у листопаді минулого року.

Нещодавно повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Литви звернеться до міністра внутрішніх справ з проханням заборонити в'їзд до країни грузинському реперу Гіо Піка, який неодноразово виступав у Росії і планує концерт у Литві в березні.