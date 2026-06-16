Сейм Литвы рассматривает запрет на выступления артистов, посещавших РФ и Беларусь

Сейм Литвы во вторник рассмотрит законопроект о запрете въезда в Литву деятелям культуры и развлечений, которые работали в России и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Согласно законопроекту, иностранным гражданам, которые после 24 февраля 2022 года участвовали в культурных, концертных или развлекательных мероприятиях в России, Беларуси или на их оккупированных территориях, будет запрещен въезд в Литву на срок до пяти лет.

Проект был отклонен на этапе представления в апреле, но был снова представлен практически без изменений.

Сейчас запреты на въезд распространяются только на лиц, совершивших тяжкие преступления, нарушивших права человека или причастных к коррупции или отмыванию денег.

Министерство юстиции страны ранее раскритиковало это предложение, предупредив, что оно может нарушить законодательство Европейского Союза из-за отсутствия индивидуальной оценки каждого случая. Министерство предложило включить такие меры в отдельный закон о санкциях, связанный с войной в Украине.

В ноябре прошлого года Литва добавила в черный список российского рэпера Алишера Моргенштерна. Он обжаловал запрет в суде, но его жалоба была отклонена.

Однако 15 апреля Верховный административный суд Литвы удовлетворил апелляцию Моргенштерна и отменил запрет на въезд в Литву сроком на 10 лет.

Также недавно стало известно, что несколько литовских министерств рассматривают возможность законодательно запретить гражданам России и Беларуси участвовать в международных научных и спортивных мероприятиях, проходящих в Литве.