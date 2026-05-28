В уряді Литви обговорюють заборону для росіян і білорусів на спортивні заходи

Кілька литовських міністерств розглядають можливість законодавчо заборонити громадянам Росії та Білорусі брати участь у міжнародних наукових та спортивних заходах, що відбуваються в Литві.

Зокрема, міністерка освіти Рамінта Поповене розповіла, що у травні її відомство подало до Міністерства закордонних справ пропозицію про додаткові обмеження, що перешкоджають участі громадян країн-агресорів у міжнародних освітніх, наукових, навчальних та спортивних заходах, що проводяться в Литві.

"Зараз якраз тривають ці дискусії в Міністерстві закордонних справ, наші пропозиції подано, і подивимося, яке рішення буде ухвалено", – сказала вона.

У квітні спортивна спільнота направила звернення керівництву країни та державним установам із проханням заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь у спортивних змаганнях, що проходять у Литві.

На думку литовської спортивної спільноти, така заборона, закріплена в законодавстві, надала б спортивним федераціям та організаціям країни необхідний правовий захист у комунікації з міжнародними організаціями.

Це виключило б припущення про те, що рішення ґрунтується на особистій або організаційній дискримінації – заборона була б обґрунтована питаннями національної безпеки та законодавством.

Минулого року Литовська федерація футболу домагалася того, щоб збірна Білорусі не могла брати участь у чемпіонаті Європи з футзалу, організованому в країні.

Наразі діють рекомендації Міністерства освіти, науки та спорту, в яких національні спортивні організації закликаються не запрошувати та не допускати до участі в змаганнях і заходах у Литві громадян країн-агресорів.

Якщо спортсмени з цих країн все ж беруть участь у змаганнях, вони зобов'язані заздалегідь підписати офіційну декларацію, в якій однозначно засуджують воєнні дії та висловлюють підтримку Україні.

Крім того, на міжнародних змаганнях, що проходять у Литві, російським і білоруським спортсменам заборонено носити або демонструвати прапори своїх країн, символіку або будь-які розпізнавальні знаки.

Повідомляли також, що у Литві пропонують впровадити заборону в’їзду в країну терміном на п’ять років для артистів, які виступали в Росії або Білорусі.

У листопаді минулого року Литва також додала до чорного списку російського репера Алішера Моргенштерна. Він оскаржив заборону в суді, але його скарга була відхилена.