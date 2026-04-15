Литовский суд отменил запрет на въезд российского рэпера Моргенштерна

15 апреля Верховный административный суд Литвы удовлетворил апелляцию российского рэпера Алишера Моргенштерна и отменил запрет на въезд в Литву сроком на 10 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Департамент миграции запретил ему въезд в Литву, но рэпер обжаловал это решение в Региональном административном суде. Последний оставил решение без изменений.

Однако Верховный административный суд отменил решение как низшей инстанции, так и Департамента миграции. Заявителю также были присуждены судебные издержки в размере почти 34 евро, сообщил представитель Верховного административного суда Паулюс Жеймис.

Суд признал, что Департамент миграции необоснованно полагался на информацию, предоставленную Министерством иностранных дел, как на главное обстоятельство при оценке угрозы государственной безопасности.

По закону, такую оценку проводит Департамент государственной безопасности, но в данном случае он не предоставил никаких выводов, поэтому решение основывалось на "данных от некомпетентного органа".

Верховный административный суд также отметил, что данные, указанные в решении – включение в списки других государств, информация из открытых источников, предыдущие заявления или произведения – сами по себе не свидетельствуют об угрозе национальной безопасности Литвы.

Также не было понятно, на каких конкретных основаниях другие государства приняли свои решения, поэтому эти данные не могут быть автоматически перенесены на литовский контекст.

Суд отметил, что некоторые обстоятельства, указанные в решении, основывались на оценках или мнениях, не подтвержденных фактическими данными.

Кроме того, оценивалась только информация, неблагоприятная для заявителя, без учета других данных, которые могли бы ее опровергнуть, поэтому решение было признано предвзятым.

Верховный административный суд отметил, что такая строгая мера, как 10-летний запрет на въезд, должна основываться на четких и достаточных данных. Поскольку в этом деле таких данных не было, возникли сомнения относительно пропорциональности этой меры.

Моргенштерн неоднократно выражал поддержку правителю России Владимиру Путину, однако после масштабного вторжения в Украину, которое началось в феврале 2022 года, выступил против военных действий России и критиковал их в своих песнях.

Литва запретила въезд Моргенштерну в ноябре прошлого года.

В марте в Литве предложили ввести запрет въезда в страну сроком на пять лет для артистов, которые выступали в России или Беларуси.