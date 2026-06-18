Мерц назвав справжнім успіхом заяву G7 щодо України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц високо оцінив зобов’язання щодо України у спільній заяві лідерів G7 за підсумками саміту у Франції.

Заяву очільника німецького уряду наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Мерц назвав спільну заяву G7 "справжнім успіхом", зокрема тому, що лідерам вдалося переконати президента США Дональда Трампа також приєднатися до неї. ‌

"Це вперше з моменту вступу на посаду президента Трампа, коли ми ‌ухвалили спільну ‌заяву на саміті G7 та знайшли спільну мову щодо ключових питань зовнішньої політики та безпеки нашого часу. Я вважаю це справжнім успіхом", – сказав він.

Нагадаємо, у спільній заяві за підсумками саміту в Ев’яні лідери країн G7 заявили про свою готовність надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території.

Крім того, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі лідери "Групи семи" погодилися з тим, що Росія не виявляє серйозної готовності до миру, а прем’єр Канади Марк Карні сказав, що позиція США щодо України стає "більш реалістичною".

За даними ЗМІ, президент США на полях саміту G7 заявив про готовність підтримати Україну та посилити тиск на Росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки.