ЗМІ: Трамп пропонує ЄС тиск на РФ в обмін на допомогу з Ормузькою протокою

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність підтримати Україну та посилити тиск на Росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, лідери G7 прибули на саміт до Франції готовими до гострого конфлікту з Трампом щодо Ірану та війни в Україні.

Однак, за словами двох дипломатів ЄС, за підсумками першого повного дня переговорів вони продемонстрували несподіваний оптимізм щодо своїх відносин із Білим домом – і стали дещо менш стурбованими тим, чи не зірветься наступного місяця саміт НАТО в Туреччині.

Зокрема, у публікації зазначено, що Трамп продемонстрував готовність посилити тиск на господаря Кремля Владіміра Путіна з метою припинення війни проти України, а також потребу у допомозі союзників для стабілізації рамкової угоди про припинення вогню з Іраном.

Видання пише про "обриси угоди", за якою Трамп підтримає Європу в питанні України в обмін на європейську допомогу у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

"Йому (Трампу. – Ред.) знадобляться ресурси його союзників із G7 та інших країн… щоб очистити Ормузьку протоку від мін", – зазначив один із дипломатів.

Натомість, за його словами, "має бути певна поступка щодо України".

"Існують дуже сильні очікування, що він (Трамп -. Ред.) підтримає Україну. Саме це він і сказав лідерам", – додав співрозмовник видання.

У відповідь лідери G7 дали зрозуміти, що готові допомогти – за певних умов.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що розгортання кораблів для розмінування "має бути ініційоване та бажане Сполученими Штатами, а потім Іраном та Оманом – сторонами, що беруть участь в угоді".

Хоча дипломати застерігали від надмірного оптимізму, нагадуючи, що Трамп раніше вже змінював свою позицію після проукраїнських заяв, вони також поділили оцінку німецького канцлера Фрідріха Мерца, який заявив: "Обговорення, які ми провели між собою та з президентом США – як під час офіційних зустрічей, так і під час неформальних бесід на полях заходів – вселяють у мене певний оптимізм".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що всі країни у "Групі семи" не бачать бажання Росії закінчувати війну та вважають, що змусити її до переговорів слід санкціями.

Тим часом президент США Дональд Трамп в кулуарах саміту G7 допустив, що не продовжуватиме винятки із санкцій проти російської нафти, запроваджених у відповідь на світове зростання цін, яке спричинила війна в Ірані.