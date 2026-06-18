Мерц назвал настоящим успехом заявление G7 по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц высоко оценил обязательства по Украине в совместном заявлении лидеров G7 по итогам саммита во Франции.

Заявление главы немецкого правительства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Мерц назвал совместное заявление G7 "настоящим успехом", в частности потому, что лидерам удалось убедить президента США Дональда Трампа также присоединиться к нему.

"Это впервые с момента вступления в должность президента Трампа, когда мы приняли совместное заявление на саммите G7 и нашли общий язык по ключевым вопросам внешней политики и безопасности нашего времени. Я считаю это настоящим успехом", – сказал он.

Напомним, в совместном заявлении по итогам саммита в Эвьяне лидеры стран G7 заявили о своей готовности обсудить передачу Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков непосредственно на украинской территории.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все лидеры "Группы семи" согласились с тем, что Россия не проявляет серьезной готовности к миру, а премьер Канады Марк Карни сказал, что позиция США в отношении Украины становится "более реалистичной".

По данным СМИ, президент США на полях саммита G7 заявил о готовности поддержать Украину и усилить давление на Россию в обмен на помощь европейских союзников в разминировании Ормузского пролива.