Прем’єр Канади: позиція США щодо України стає більш реалістичною

Сполучені Штати та президент США Дональд Трамп змінили свою точку зору щодо війни в Україні, зайнявши позицію, яку інші лідери країн G7 вважають більш реалістичною.

Про це у середу заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні, спілкуючись з журналістами на другий день саміту країн G7, повідомляє "Європейська правда".

Карні зазначив, що за останні 36 годин він провів сім або вісім бесід із президентом США Дональдом Трампом, під час яких обговорювалися найрізноманітніші теми – зокрема, Іран, Ліван та Україна.

"В обговореннях щодо України спостерігається зміна позиції США, яка, на нашу думку, є більш реалістичною з огляду на ситуацію на полі бою, можливий результат війни та поразку Росії", – сказав Карні.

"Є ще чимало ризиків, але я хотів би підкреслити зміну тону, зміну можливостей у Лівані та в Україні. І це – фактори, що змінюють правила гри", – додав також прем’єр Канади.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив оптимізм з приводу того, що, на його думку, європейські лідери та президент США Дональд Трамп досягли спільної позиції щодо війни в Україні.

Лідери країн G7 заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні.