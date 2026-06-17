Макрон: всі в G7 погодилися, що Росія не хоче миру

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі лідери "Групи семи" погодилися з тим, що Росія не виявляє серйозної готовності до миру.

Про це він сказав на завершальній пресконференції саміту G7, повідомляє France24, пише "Європейська правда".

Макрон заявив, що лідери G7 дійшли згоди щодо того, що з боку Росії "відсутня справжня готовність" до досягнення миру в Україні після того, як Москва відхилила пропозиції США та Європи щодо початку переговорів.

Французький президент також привітав "дуже глибоку зміну в підході США" до України. Він зазначив, що американський лідер Дональд Трамп зрозумів, що правитель РФ Владімір Путін не зацікавлений у мирі.

"Президент Трамп, як і всі ми, просто визнав, що на сьогодні з боку Росії немає справжньої готовності обговорювати питання миру", – наголосив французький президент.

Лідери G7 у спільній заяві домовилися збільшити постачання обладнання для протиповітряної оборони в Україну та посилити тиск на російську військову економіку шляхом запровадження санкцій.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив оптимізм з приводу того, що, на його думку, європейські лідери та президент США Дональд Трамп досягли спільної позиції щодо війни в Україні.

А прем’єр Канади Марк Карні вважає, що Сполучені Штати та президент США Дональд Трамп змінили свою точку зору щодо війни в Україні, зайнявши позицію, яку інші лідери країн G7 вважають більш реалістичною.

За даними ЗМІ, президент США на полях саміту G7 заявив про готовність підтримати Україну та посилити тиск на Росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки.