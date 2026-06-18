Гегсет заявив Британії, що витрачати на оборону треба більше

Міністр оборони США Піт Гегсет після зустрічі з новим британським міністром оборони закликав Лондон збільшити оборонні видатки.

Заяву Гегсета наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Гегсет зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом, чий попередник пішов у відставку на знак протесту проти низьких видатків на оборону.

Гегсет назвав зустріч вдалою, підкресливши, що "американо-британський оборонний альянс є надзвичайно важливим". Він високо оцінив Джарвіса за те, що той має досвід служби в зоні бойових дій.

Однак Гегсет зазначив, що Штатам потрібно, аби британці "активізувалися й робили ще більше, витрачали ще більше".

Він зазначив, що "чим більше Велика Британія витрачає на оборону, тим сильнішим буде НАТО, тим сильнішою буде західна цивілізація, і це добре".

"Я вважаю, що це був хороший початок відносин, які нам потрібно ще більше поглиблювати", – сказав Гегсет.

Як повідомлялося, деякі міністри уряду Великої Британії тиснуть на прем’єр-міністра Кіра Стармера та його міністерку фінансів Рейчел Рівз, вимагаючи подальшого збільшення фінансування оборони.

План оборонних інвестицій став причиною відставки попереднього міністра оборона Джона Гілі, а також його заступника з питань збройних сил Ела Карнса.

План викликав критику у військових посадовців країни. Голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон надіслав лист прем'єр-міністру Кіру Стармеру через побоювання, що рівень витрат на оборону, запропонований урядом, є недостатнім.