Хегсет заявил Британии, что надо больше тратить на оборону 

Министр обороны США Пит Хегсет после встречи с новым британским министром обороны призвал Лондон увеличить оборонные расходы.

Заявление Хегсета приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Хегсет встретился с новым министром обороны Великобритании Дэном Джарвисом, чей предшественник ушел в отставку в знак протеста против низких расходов на оборону.

Хегсет назвал встречу удачной, подчеркнув, что "американо-британский оборонный альянс является чрезвычайно важным". Он высоко оценил Джарвиса за то, что тот имеет опыт службы в зоне боевых действий.

Однако Хегсет отметил, что Штатам нужно, чтобы британцы "активизировались и делали еще больше, тратили еще больше".

Он отметил, что "чем больше Великобритания тратит на оборону, тем сильнее будет НАТО, тем сильнее будет западная цивилизация, и это хорошо".

"Я считаю, что это было хорошее начало отношений, которые нам нужно еще больше углублять", – сказал Хегсет.

Как сообщалось, некоторые министры правительства Великобритании давят на премьер-министра Кира Стармера и его министра финансов Рэйчел Ривз, требуя дальнейшего увеличения финансирования обороны.

План оборонных инвестиций стал причиной отставки предыдущего министра обороны Джона Гили, а также его заместителя по вооруженным силам Эла Карнса.

План вызвал критику у военных чиновников страны. Глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон направил письмо премьер-министру Киру Стармеру из-за опасений, что уровень расходов на оборону, предложенный правительством, является недостаточным.