Рютте пояснив, чому Гегсет швидко поїхав з Брюсселя і не зустрівся з Зеленським
Міністр оборони США Піт Гегсет перебував на засіданні міністрів оборони держав НАТО у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 18 червня протягом двох годин і вимушений був завершити свій візит раніше через попередні зобовʼязання.
Про це розповів генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на запитання журналістів про те, чому Гегсет так швидко поїхав зі штаб-квартири НАТО і не дочекався прибуття президента України Володимира Зеленського.
Рютте розповів, що Гегсет заздалегідь повідомив про те, що його візит на міністерську зустріч НАТО в Брюсселі 18 червня пройде за скороченою програмою.
"Ми знали, що він має піти раніше, оскільки мав попередні заплановані зобов’язання", – пояснив Рютте.
Він наголосив, що американський міністр, тим не менш, був у штаб-квартирі НАТО майже дві години, слухаючи дебати.
"Він (Гегсет – "ЄП") виступив зі своєю промовою о 9:30. Він пішов об 11:15. Отже, він був там майже дві години, слухаючи дебати та визнаючи внесок багатьох, справді багатьох союзників", – наголосив генсек НАТО.
Як повідомляла "Європейська правда", міністр оборони США Піт Гегсет в Брюсселі відзначив успіхи механізму закупівлі американської зброї для України PURL.
Нагадаємо, 18 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання міністрів оборони НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже анонсував, що президент України Володимир Зеленський буде присутнім на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке почнеться у другій половині дня.
Рютте також розповів, що зустрівся з Зеленським напередодні, коли той прилетів до Брюсселя увечері 17 червня.
Також на полях зустрічі у штаб-квартирі НАТО міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина вже вчетверте долучається до механізму PURL, через який фінансується закупівля американського озброєння та боєприпасів.