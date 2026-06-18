Рютте пояснив, чому Гегсет швидко поїхав з Брюсселя і не зустрівся з Зеленським

Міністр оборони США Піт Гегсет перебував на засіданні міністрів оборони держав НАТО у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 18 червня протягом двох годин і вимушений був завершити свій візит раніше через попередні зобовʼязання.

Про це розповів генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на запитання журналістів про те, чому Гегсет так швидко поїхав зі штаб-квартири НАТО і не дочекався прибуття президента України Володимира Зеленського.

Рютте розповів, що Гегсет заздалегідь повідомив про те, що його візит на міністерську зустріч НАТО в Брюсселі 18 червня пройде за скороченою програмою.

"Ми знали, що він має піти раніше, оскільки мав попередні заплановані зобов’язання", – пояснив Рютте.

Він наголосив, що американський міністр, тим не менш, був у штаб-квартирі НАТО майже дві години, слухаючи дебати.

"Він (Гегсет – "ЄП") виступив зі своєю промовою о 9:30. Він пішов об 11:15. Отже, він був там майже дві години, слухаючи дебати та визнаючи внесок багатьох, справді багатьох союзників", – наголосив генсек НАТО.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр оборони США Піт Гегсет в Брюсселі відзначив успіхи механізму закупівлі американської зброї для України PURL.

Нагадаємо, 18 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання міністрів оборони НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже анонсував, що президент України Володимир Зеленський буде присутнім на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке почнеться у другій половині дня.

Рютте також розповів, що зустрівся з Зеленським напередодні, коли той прилетів до Брюсселя увечері 17 червня.

Також на полях зустрічі у штаб-квартирі НАТО міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина вже вчетверте долучається до механізму PURL, через який фінансується закупівля американського озброєння та боєприпасів.