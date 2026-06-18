Рютте розповів, про що говорив із Зеленським у Брюсселі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, про що спілкувався із українським президентом Володимиром Зеленським, коли той прибув до Брюсселя.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО, пише кореспондентка "Європейської правди".

Вранці 18 червня Рютте заявив, що коли Зеленський прибув напередодні у Бельгію – він прийняв українського президента. Тоді генерального секретаря НАТО попросили поділитися, про що вони спілкувалися під час зустрічі.

За словами Рютте, вони говорили про ті питання, про які "зазвичай говорять", зокрема – про війну.

"Україна справді добре справляється. Ми бачимо звіти про те, скільки російських втрат фіксується щомісяця. І, звісно, про те, як ми можемо допомогти Україні отримати системи озброєння, системи протиповітряної оборони", – зазначив він.

За словами Рютте, Зеленський був "у гарному настрої".

"Він щойно повернувся з саміту G7 – гадаю, це була дуже вдала зустріч", – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після саміту G7 розповів про "дуже хороші розмови" з Путіним і Зеленським та заявив, що, мовляв, обоє хотіли б завершити війну, але "не знають, як".

Трамп сказав, що допускає поновлення санкцій проти російської нафти після винятку, який США запровадили на тлі надвисоких глобальних цін на енергоресурси через війну з Іраном.

Також американський президент пообіцяв розглянути запит України щодо ліцензій на ППО.